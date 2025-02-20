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путін на перемовинах зі США намагається отримати максимум поступок – ISW

20 лютого 2025, 11:02
путін на перемовинах зі США намагається отримати максимум поступок – ISW
Фото: Reuters
В кремлі призначать переговірників для наступних переговорів із США тільки після того, як Вашингтон призначать своїх.

Президент рф Володимир путін пробує сформувати російську делегацію на переговорах із США так, аби вона могла отримати максимально поступок від Вашингтону.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни. 

"путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах так, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких США обирають для своєї переговорної делегації, ймовірно, намагаючись отримати максимум поступок від Сполучених Штатів", - написано в огляді ISW. 

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що путін призначить переговірників для наступних переговорів із США тільки після того, як Вашингтон призначать своїх.

Російські ЗМІ пишуть, що США першими обрали свою делегацію для двосторонніх переговорів 18 лютого в Саудівській Аравії, після чого росія спробувала "підібрати відповідних" представників для кожного з американських чиновників. Ще одне джерело, близьке до Кремля, повідомило, що путін може призначити свого помічника Володимира Мединського до складу російської делегації на переговорах, якщо українські представники приєднаються до майбутніх переговорів, оскільки Мединський брав участь у російсько-українських переговорах навесні 2022 року в Стамбулі.

Крім того, кремль прагне відновити доступ до заморожених резервів Центробанку рф в США на суму близько 6 мільярдів доларів. Джерело стверджує, що російська делегація на переговорах у Саудівській Аравії наполягала на тому, щоб США і росія повністю відновили роботу своїх дипмісій в обох країнах. 

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що США і росія домовилися відновити функціональність своїх відповідних місій у Вашингтоні і москві.

"кремль, схоже, намагається підштовхнути США до прийняття економічних і дипломатичних умов, не пов'язаних з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки з боку України і Заходу. Як США приймуть ці економічні і дипломатичні умови - без вимоги будь-яких поступок з боку Росії щодо України – це дасть США важелі впливу, необхідні для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети - укладання тривалого і міцного миру, вигідного США і Україні", - пишуть аналітики інституту.

Також росіяни сподіваються позбутися статусу "ізгоя" у світі після переговорів з США

 
РосіяСШАпереговоривійна в Україні

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