росіяни сподіваються позбутися статусу "ізгоя" у світі після переговорів з США – NYT
19 лютого 2025, 17:09
Фото: Reuters
У росії вважають, що ці перемовини сприятимуть поверненню світових брендів та авіасполучення зі США.
Новини про перший раунд перемовин між рф та США в Саудівській Аравії викликали у багатьох громадян росії радість та передчуття того, що труднощі через війну в Україні та відчуття відстороненості у світі можуть скоро закінчитися.
Про це пише The New York Times.
Зокрема російський депутат-комуніст Юрій Афонін заявив, що прямі переговори між москвою та Вашингтоном стали "нагородою за стійкість рф впродовж останніх трьох років".
"росія довела, що може вести переговори про майбутнє світу нарівні з США. Мова йде не тільки про переговори про припинення конфлікту. Йдеться про новий світовий порядок", - сказав він.
Водночас у кремлі уявляють кінець війни в межах великої угоди, яка надасть росії владу над принаймні частиною України. Однак більшість росіян бачать у цьому повернення до тих часів, коли їх не будуть призивати до армії або не затримуватимуть за антивоєнні дописи у соцмережах. Також вони сподіваються, що після завершення війни з країни знімуть санкції, які шкодять економіці, пише видання.
"Для багатьох росіян раптовий поворот Вашингтона обличчям до їхньої країни, схоже, призвів до сплеску захоплення та інтересу до президента Трампа. У москві продажі книг пана Трампа і книг про геополітику різко зросли з січня, повідомили "Комерсанту" в одній з провідних мереж книжкових магазинів. Провідне російське видавництво заявило, що у нього закінчилися примірники книги "Трамп: Мистецтво укладати угоди" і що продажі "Думай як чемпіон", ще однієї книги пана Трампа, зросли втричі", - зазначили у NYT.
Крім того, повідомлення про повернення брендів та прямих рейсів до США в росію були, швидше за все, спекуляціями. Планів щодо відновлення прямого авіасполучення між москвою та американськими містами наразі немає, а жоден західний бренд офіційно не заявляв про свою повернення до рф, вважають у NYT.
Своєю чергою російський депутат нижньої палати парламенту Анатолій Аксаков впевнений, що такі компанії, як Visa і Mastercard, захочуть повернутися на ринок країни.
"Очевидно, що вони хочуть швидше повернутися на російський ринок, щоб заробити на ньому гроші", - додав він.