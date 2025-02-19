У росії вважають, що ці перемовини сприятимуть поверненню світових брендів та авіасполучення зі США.

Новини про перший раунд перемовин між рф та США в Саудівській Аравії викликали у багатьох громадян росії радість та передчуття того, що труднощі через війну в Україні та відчуття відстороненості у світі можуть скоро закінчитися.

Про це пише The New York Times.

Зокрема російський депутат-комуніст Юрій Афонін заявив, що прямі переговори між москвою та Вашингтоном стали "нагородою за стійкість рф впродовж останніх трьох років".

"росія довела, що може вести переговори про майбутнє світу нарівні з США. Мова йде не тільки про переговори про припинення конфлікту. Йдеться про новий світовий порядок", - сказав він.