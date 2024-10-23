путін на саміті БРІКС хоче створити механізми для посилення війни – ISW

На саміт прибули не лише глави держав, а й впливові чиновнки.

36 глав держав, в тому числі з Китаю, Індії, Південної Африки і Ірану, прибули до російської Казані, Республіка Татарстан, на 16-й щорічний саміт, під час якого росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових зусиль в Україні.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

"росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій", - пишуть аналітики.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі і промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр-міністр Сербії Александар Вулін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші світові лідери також прибули до Казані 22 жовтня.

Президент рф Володимир путін зустрівся з президентом КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту БРІКС, під час якої обидва лідери підкреслили важливість багатогранних відносин між росією і КНР, в той час як Сі підкреслив, що БРІКС є форматом глобального стратегічного співробітництва.

Також путін зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді і президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торговельних розрахунках.

Моді вкотре наголосив на необхідності пошуку "якнайшвидшого" мирного вирішення війни в Україні і підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі повідомив 22 жовтня, що Індія повернула 85 індійських громадян, які недобровільно приєдналися до російської армії, щоб воювати в Україні, і що Моді вестиме переговори з російською владою про повернення ще 20 індійських громадян під час саміту БРІКС.