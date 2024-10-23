Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін на саміті БРІКС хоче створити механізми для посилення війни – ISW

23 жовтня 2024, 10:58
путін на саміті БРІКС хоче створити механізми для посилення війни – ISW
На саміт прибули не лише глави держав, а й впливові чиновнки.

36 глав держав, в тому числі з Китаю, Індії, Південної Африки і Ірану, прибули до російської Казані, Республіка Татарстан, на 16-й щорічний саміт, під час якого росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових зусиль в Україні.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

"росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій", - пишуть аналітики. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі і промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр-міністр Сербії Александар Вулін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші світові лідери також прибули до Казані 22 жовтня.

Президент рф  Володимир путін зустрівся з президентом КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту БРІКС, під час якої обидва лідери підкреслили важливість багатогранних відносин між росією і КНР, в той час як Сі підкреслив, що БРІКС є форматом глобального стратегічного співробітництва. 

Також путін зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді і президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торговельних розрахунках. 

Моді вкотре наголосив на необхідності пошуку "якнайшвидшого" мирного вирішення війни в Україні і підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі повідомив 22 жовтня, що Індія повернула 85 індійських громадян, які недобровільно приєдналися до російської армії, щоб воювати в Україні, і що Моді вестиме переговори з російською владою про повернення ще 20 індійських громадян під час саміту БРІКС.

Нагадаємо, що МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС.
РосіяБРІКС

Останні матеріали

План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці у Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Політика
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 12:13
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється