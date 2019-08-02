Путін надав Януковичу держохорону
"Державна охорона надається за рішенням глави держави", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує "Інтерфакс-Росія".
На питання, чи є указ Путіна про надання Януковичу охорони, Пєсков сказав: "Так, так, він був, коли він (Янукович) в'їхав (в РФ) як глава (українського) держави".
Пєсков не сказав, яка саме структура охороняє Януковича.
"Цього я вам точно сказати не можу. Цього я не знаю, але він охороняється, у нього є державна охорона", - зазначив Пєсков.
Щодо юридичного статусу Януковича Пєсков сказав, що він "в'їхав в РФ як діючий президент і глава держави Україна, після того, як в цій країні відбулося силове захоплення влади".
За словами Пєскова, Янукович в'їхав у Росію в якості президента, проте зараз він не є президентом України, і у нього "немає ніякого особливого або спеціального статусу" на території РФ.
Нагадаємо, що Інтерпол знову зняв колишнього президента Віктора Януковича з міжнародного розшуку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.