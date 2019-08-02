Путін надав Януковичу держохорону

На питання журналістів, чи охороняється в РФ Янукович, Пєсков сказав: "Згідно, з указом президента РФ він охороняється"

Засуджений за державну зраду екс-президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною за наказом президента РФ Володимира Путіна.

"Державна охорона надається за рішенням глави держави", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує "Інтерфакс-Росія".

На питання, чи є указ Путіна про надання Януковичу охорони, Пєсков сказав: "Так, так, він був, коли він (Янукович) в'їхав (в РФ) як глава (українського) держави".

Пєсков не сказав, яка саме структура охороняє Януковича.

"Цього я вам точно сказати не можу. Цього я не знаю, але він охороняється, у нього є державна охорона", - зазначив Пєсков.

Щодо юридичного статусу Януковича Пєсков сказав, що він "в'їхав в РФ як діючий президент і глава держави Україна, після того, як в цій країні відбулося силове захоплення влади".

За словами Пєскова, Янукович в'їхав у Росію в якості президента, проте зараз він не є президентом України, і у нього "немає ніякого особливого або спеціального статусу" на території РФ.

Нагадаємо, що Інтерпол знову зняв колишнього президента Віктора Януковича з міжнародного розшуку.