Інтерпол знову зняв Януковича з міжнародного розшуку, - ГПУ

"Ми подаємо на розшук, а вони знімають"

Інтерпол знову зняв колишнього президента Віктора Януковича з міжнародного розшуку.

"Ми подаємо на розшук, а вони знімають. Вони вважають це (розшук, - ред.) Політичним переслідуванням", - розповіла прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, після вироку ГПУ знову звернеться до Інтерполу про відновлення міжнародного розшуку Януковича.

Раніше, на прес-конференції в Москві Янукович заявив, що він не перебуває в розшуку Інтерполу і спокійно може виїжджати за межі Росії.

Нагадаємо, картка Януковича була внесена в базу даних Інтерполу 12 січня 2015 року. Тоді ж в список розшукуваних українських політиків були внесені колишній прем'єр Микола Азаров, колишній міністр фінансів Юрій Колобов та колишній керівник "Укртелекому" Георгій Дзекон. У липні Інтерпол припинив розшук Януковича після того, як його юристи подали скаргу, заявивши, що кримінальну справу носить політичний характер.

В травнем 2017 року Інтерпол зняв Януковича і його сина Олександра з міжнародного розшуку. У листопаді 2018 року в ГПУ заявили, що що Янукович досі в розшуку

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років в'язниці. Судді визнали доведеною його провину в державній зраді і пособництво у веденні агресивної війни, але звинувачення в сепаратизмі відхилили.