путін наказав посилити охорону кордону росії – Reuters

Президент рф доручив прикордонникам та ФСБ "надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій".

російський диктатор владімір путін наказав прикордонникам та ФСБ посилити охорону кордонів.

Про це повідомляє Reuters.

В своєму зверненні до цих структур путін наголосив, що їхня задача полягає в тому, щоб "надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій". Крім цього, він доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України.

22 травня з'явилась інформація, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" прорвали кордон рф в Бєлгородській області та зайшли в декілька селищ на території росії.

У відповідь місцева влада оголосила режим контртерористичної операції, а після - скасувала його, не дивлячись на те, що військові досі перебувають на території регіону.