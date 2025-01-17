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ПОЛІТИКА

путін намагається втримати вплив у Африці після краху режиму Асада – The Times

17 січня 2025, 12:05
путін намагається втримати вплив у Африці після краху режиму Асада – The Times
Фото: REUTERS
Крах Башара Асада завдав шкоди "глобальному іміджу москви як надійного союзника, поставивши під загрозу її вплив на африканських автократів, яких росія прагне підтримувати".

російський диктатор владімір путін спробував запевнити свого ключового африканського союзника в тому, що він може розраховувати на військову допомогу кремля після того, як рф не змогла запобігти падінню режиму Башара Асада в Сирії. 

Про це пише The Times, вказуючи, що крах Башара Асада налякав інших лідерів, яких підтримує Кремль. Серед них і президент Центральноафриканської республіки(ЦАР) Фостен-Арканж Туадера. 

У середу, 15 січня, Туадера прибув до москви з дводенним візитом і став першим іноземним лідером, який відвідав путіна у 2025 році — їхні переговори відбулися 16 січня.

Туадера користується підтримкою найманців із російської ПВК Вагнер із 2018 року, вказує The Times. У 2023 році вагнерівці допомогли Туадері провести референдум, на якому було знято обмеження на президентський термін, а натомість отримали контроль над родовищами золота й алмазів, а також видобутком деревини.

У вересні 2024 року головним радником президента ЦАР з питань безпеки став командир Вагнера Дмитро Подольський. За його залежність від російської ПВК Арканжа Туадеру прозвали "президентом Вагнером".

Крах Башара Асада завдав шкоди "глобальному іміджу москви як надійного союзника, поставивши під загрозу її вплив на африканських автократів, яких росія прагне підтримувати", цитує The Times аналітиків Інституту з вивчення війни.

На думку деяких експертів, перебіг подій у Сирії може спонукати Туадеру до пошуку альтернативних гарантій безпеки. 

росія прагне відкрити військову базу в ЦАР, але угоди поки що не досягнуто.

"Я думаю, росіяни відчувають, що він може похитнутися, і тому вони хочуть зміцнити його авторитет", — цитує видання експерта з впливу росії в Африці з аналітичного центру RUSI Самуеля Рамані.

Водночас від ідеї боротьби за вплив у ЦАР не відмовилися Сполучені Штати Америки.

АфрикаВладімір ПутінБашара Асад

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