путін намагався запустити ракету "Сатана-2", коли Байден перебував у Києві - The Telegraph

російський президент володимир путін випробував ракету “Сатану II” — ядерну ракету з дюжиною боєголовок, яка може уразити будь-яку точку світу.

Випробування були невдалими.

росія спробувала запустити свою нову міжконтинентальну балістичну ракету, коли президент США Джо Байден перебував у Києві.

Про це пише The Telegraph.

москва випробувала 200-тонну ядерну ракету, відому як "Сатана-2", яка може нести десяток боєголовок і завдавати ударів по будь-якій точці світу, пише видання.

росія заздалегідь повідомила США про запуск лініями запобігання конфліктів або лінією зв'язку з російськими військовими, повідомляють джерела. І не вважають тестовий запуск аномалією чи ескалацією.

Помічники Байдена використовували ті самі лінії зв’язку, щоб повідомити москву про його візит до Києва, попереджаючи про будь-які напади на місто.