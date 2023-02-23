путін намагався запустити ракету "Сатана-2", коли Байден перебував у Києві - The Telegraph
Випробування були невдалими.
росія спробувала запустити свою нову міжконтинентальну балістичну ракету, коли президент США Джо Байден перебував у Києві.
Про це пише The Telegraph.
москва випробувала 200-тонну ядерну ракету, відому як "Сатана-2", яка може нести десяток боєголовок і завдавати ударів по будь-якій точці світу, пише видання.
росія заздалегідь повідомила США про запуск лініями запобігання конфліктів або лінією зв'язку з російськими військовими, повідомляють джерела. І не вважають тестовий запуск аномалією чи ескалацією.
Помічники Байдена використовували ті самі лінії зв’язку, щоб повідомити москву про його візит до Києва, попереджаючи про будь-які напади на місто.Раніше стало відомо, що росія провалила випробування ракети "Сармат", коли Байден був у Києві.