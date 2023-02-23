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путін намагався запустити ракету "Сатана-2", коли Байден перебував у Києві - The Telegraph

23 лютого 2023, 09:29
путін намагався запустити ракету
російський президент володимир путін випробував ракету “Сатану II” — ядерну ракету з дюжиною боєголовок, яка може уразити будь-яку точку світу.

Випробування були невдалими. 

росія спробувала запустити свою нову міжконтинентальну балістичну ракету, коли президент США Джо Байден перебував у Києві. 

Про це пише The Telegraph.

москва випробувала 200-тонну ядерну ракету, відому як "Сатана-2", яка може нести десяток боєголовок і завдавати ударів по будь-якій точці світу, пише видання. 

росія заздалегідь повідомила США про запуск лініями запобігання конфліктів або лінією зв'язку з російськими військовими, повідомляють джерела. І не вважають тестовий запуск аномалією чи ескалацією. 

Помічники Байдена використовували ті самі лінії зв’язку, щоб повідомити москву про його візит до Києва, попереджаючи про будь-які напади на місто. 

Раніше стало відомо, що росія провалила випробування ракети "Сармат", коли Байден був у Києві.
РосіяПутінСатана-II

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