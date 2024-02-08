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ПОЛІТИКА

путін наступає, а підтримка України слабшає – Байден

08 лютого 2024, 09:59
путін наступає, а підтримка України слабшає – Байден
путін "наступає на п'яти".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив стурбованість, що союзники послаблюють підтримку України в критичний момент війни з росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час збору коштів у Нью-Йорку Байден сказав, що російський диктатор владімір путін "наступає на п'яти".

"І що ми робимо? Відступаємо назад?" - заявив він.

Байден попередив, що Україна перебуває в критичній точці війни, оскільки запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються, а бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни.

"Сполучені Штати розглядаються як - ми є основною нацією. Якщо США відійдуть від подій, що станеться? Що станеться на Близькому Сході? Тайванська протока? Що станеться в Азії? Що буде з Україною?" - заявив американський лідер.

Нагадаємо, Сенат США не зміг проголосувати законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю та переніс засідання на по обіді четверга.

війнаПутінБайдендопомога Україні

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