Путін назвав провокаційним запитання, чи має намір РФ нападати на Україну

Путін також заявив про право кожної країни обирати спосіб гарантування своєї безпеки, але це не має підривати безпеку інших країн

Президент РФ Володимир Путін розцінив як провокаційне запитання про те, чи планує Росія нападати на Україну, зазначивши, що РФ - миролюбна держава.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це запитання провокаційне. Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але вона має право гарантувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента Сполучених Штатів Америки пана Байдена", - сказав Путін, відповідаючи на відповідне запитання на прес-конференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у середу.

Путін також заявив про право кожної країни обирати спосіб гарантування своєї безпеки, але це не має підривати безпеку інших країн.

"Звісно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб гарантування своєї безпеки. Але це має бути зроблено у такий спосіб, щоб не порушувати інтересів інших сторін і не підривати безпеку інших країн, у цьому випадку - Росії", - сказав Путін журналістам у середу за підсумками російсько-грецьких переговорів, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу".

"Ми виходимо з того, що під час гарантування безпеки безпека має бути глобальною і поширюватися рівною мірою на всіх. Тому це тема окремої розмови, і ми домовилися (з президентом США Джо Байденом) про те, що зробимо це предметно, обміняємося найближчим часом нашими міркуваннями щодо цього", - заявив Путін.

Нагадаємо, що Джозеф Байден поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії перед відеодзвінком президенту Росії Володимиру Путіну. Вони обговорювали нарощування російських військ на кордонах України.