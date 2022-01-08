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путін назвав США головною загрозою для росії і пригрозив гіперзвуковими ракетами

Президент рф володимир путін підписав нову військово-морську доктрину, яка визначає Сполучені Штати як головного суперника росії
путін назвав США головною загрозою для росії і пригрозив гіперзвуковими ракетами Фото: ria.ru
Президент рф путін підписав нову 55-сторінкову військово-морську доктрину, яка визначає широкі стратегічні цілі російського флоту, включаючи його амбіції як “великої морської держави”, які поширюються на весь світ.
 
Текст документу опублікований на сайті кремля.
 
Згідно з нею, росія визначила глобальні морські амбіції щодо таких районів, як Арктика та Чорне море.
 
Також головною загрозою для росії в доктрині є “стратегічна політика США щодо домінування у світовому океані” та наближення військового альянсу НАТО до кордонів росії.
 
У доктрині йдеться, що росія може використовувати свою військову силу відповідно до ситуації у світовому океані, якщо інші “м’які сили”, такі як дипломатичні та економічні інструменти, будуть вичерпані. Разом з тим у документі визнається, що росія не має достатньо військово-морських баз у всьому світі.
 
Виступаючи з нагоди Дня військово-морського флоту росії в колишній імперській столиці Санкт-Петербурзі, заснованій царем Петром Першим, путін похвалив Петра за те, що він зробив росію великою морською державою та підвищив світовий авторитет російської держави.
 
Після огляду військово-морського флоту путін виступив з короткою промовою, в якій пообіцяв, що те, що він рекламував як унікальні російські гіперзвукові крилаті ракети “Циркон”, попередивши, що росія має військовий вплив, щоб перемогти будь-яких потенційних агресорів.
 
Як повідомляв iPress.ua, президент рф володимир путін не привітав свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США через "недружні" дії Вашингтона.
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01 08 2022 11:32
ТЕГИ: США, флот, Путін
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