путін назвав США головною загрозою для росії і пригрозив гіперзвуковими ракетами

Президент рф володимир путін підписав нову військово-морську доктрину, яка визначає Сполучені Штати як головного суперника росії

Президент рф путін підписав нову 55-сторінкову військово-морську доктрину, яка визначає широкі стратегічні цілі російського флоту, включаючи його амбіції як “великої морської держави”, які поширюються на весь світ.

Текст документу опублікований на сайті кремля.

Згідно з нею, росія визначила глобальні морські амбіції щодо таких районів, як Арктика та Чорне море.

Також головною загрозою для росії в доктрині є “стратегічна політика США щодо домінування у світовому океані” та наближення військового альянсу НАТО до кордонів росії.

У доктрині йдеться, що росія може використовувати свою військову силу відповідно до ситуації у світовому океані, якщо інші “м’які сили”, такі як дипломатичні та економічні інструменти, будуть вичерпані. Разом з тим у документі визнається, що росія не має достатньо військово-морських баз у всьому світі.

Виступаючи з нагоди Дня військово-морського флоту росії в колишній імперській столиці Санкт-Петербурзі, заснованій царем Петром Першим, путін похвалив Петра за те, що він зробив росію великою морською державою та підвищив світовий авторитет російської держави.

Після огляду військово-морського флоту путін виступив з короткою промовою, в якій пообіцяв, що те, що він рекламував як унікальні російські гіперзвукові крилаті ракети “Циркон”, попередивши, що росія має військовий вплив, щоб перемогти будь-яких потенційних агресорів.