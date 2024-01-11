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путін не зупиниться на Україні – Foreign Affairs

11 січня 2024, 18:01
путін не зупиниться на Україні – Foreign Affairs
Американські журналісти пишуть про загрозу іншим країнам, а також вказують на те, що Україну час запросити до НАТО.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Affairs

В разі ослаблення військової підтримки України в її боротьбі проти російської агресії- наслідки будуть жахливими для Європи і решти світу, пише американське ЗМІ. 

"Якщо путіну дозволять досягти будь-якої з його цілей в Україні, він не зупиниться на досягнутому. росія буде більше загрожувати своїм сусідам, від Молдови до країн Балтії, і дестабілізуватиме земну кулю. Інші регіональні та глобальні сили візьмуть до уваги його успіх і використовують подібну тактику для досягнення своїх цілей", - пише видання.

 Поразка України означала б початок розпаду міжнародної системи: 

"Невпевненість в собі на Заході призведе до згубних рішень. Історія показує, що заспокоєння диктаторів не веде до миру; це лише породжує майбутній конфлікт. Тому важливо, щоб союзники України у 2024 році посилили свою підтримку".

Крім того, наголошується, що Україну час запросити в НАТО:

"Якщо в кінці війни Україна залишиться у сірій зоні між росією і НАТО, це буде приводом для подальшої нестабільності і російської агресії... Після вторгнення у лютому 2022 року Фінляндія і Швеція побачили, що перед обличчям імперіалістичної росії нейтралітет більше не є варіантом і що тільки членство у НАТО може гарантувати суверенітет. Те саме стосується і України... Час запросити Україну в НАТО. Це не означає, що Україна стане членом миттєво, але це дасть просутіну недвозначне повідомлення про те, що його війна вже програна".

Раніше американське видання писало про економічні виклики росії: Військові витрати, нестача робочої сили та ілюзія благополуччя.

 

РосіявійнаПутін

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