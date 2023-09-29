путін обговорив війну в Україні з ексначальником ПВК "Вагнер"
Про це повідомляє Reuters.
"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції", - сказав путін.
Він додав: "Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином".
Наразі питаннями бойової підготовки завідує заступник голови російського Міноборони Юнус-Бек Баматгіреєвич Євкуров.
Раніше в ОП відреагували на "повернення" ПВК "Вагнер".