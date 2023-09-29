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путін обговорив війну в Україні з ексначальником ПВК "Вагнер"

29 вересня 2023, 10:51
путін обговорив війну в Україні з ексначальником ПВК
Президент росії путін доручив колишньому начальнику групи "Вагнер" Андрію Трошеву зайнятися формуванням "добровольчих підрозділів" для війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters

а останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції", - сказав путін.

Він додав: "Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином".
Наразі питаннями бойової підготовки завідує заступник голови російського Міноборони Юнус-Бек Баматгіреєвич Євкуров.

Раніше в ОП відреагували на "повернення" ПВК "Вагнер".

 

ПутінвагнерТрошев

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