путін обрав стратегію виснажливої війни проти України – прем'єр Литви
російський диктатор владімір путін обрав стратегію виснажливої війни проти України з метою вплинути на позицію Заходу.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Delfi.
"Поки що здається, що стратегія путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила вона.
За словами Шимоніте, за допомогою такої стратегії рф намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги у відсічі російській агресії.
"Потім (до влади на Заході, за планами кремля - ред.) прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила премʼєр.
Раніше повідомлялось, що після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина президент рф владімір путін підписав указ про складання присяги на вірність росії бійців добровольчих формувань, територіальної оборони, а також працівників охоронних держпідприємств у так званих "нових регіонах", які насправді є тимчасово окупованими територіями України.