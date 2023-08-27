путін обрав стратегію виснажливої війни проти України – прем'єр Литви

За словами Шимоніте, за допомогою такої стратегії рф намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги у відсічі російській агресії.

російський диктатор владімір путін обрав стратегію виснажливої війни проти України з метою вплинути на позицію Заходу.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Delfi.

"Поки що здається, що стратегія путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила вона.

За словами Шимоніте, за допомогою такої стратегії рф намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги у відсічі російській агресії.

"Потім (до влади на Заході, за планами кремля - ред.) прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила премʼєр.

Раніше повідомлялось, що після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина президент рф владімір путін підписав указ про складання присяги на вірність росії бійців добровольчих формувань, територіальної оборони, а також працівників охоронних держпідприємств у так званих "нових регіонах", які насправді є тимчасово окупованими територіями України.