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ПОЛІТИКА

путін наказав бійцям "Вагнера" підписати присягу на вірність рф

27 серпня 2023, 08:55
путін наказав бійцям
Також вони мають неухильно підкорятися своїм командирам.

Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина президент рф владімір путін підписав указ про складання присяги на вірність росії бійців добровольчих формувань, територіальної оборони, а також працівників охоронних держпідприємств у так званих "нових регіонах", які насправді є тимчасово окупованими територіями України.

Про це пише Reuters.

Запровадження путіним обов'язкової присяги було чітким кроком, спрямованим на те, щоб поставити такі групи під більш жорсткий державний контроль, зокрема і приватні військові компанії, такі як "Вагнер".

Указ, опублікований на сайті кремля, зобов'язує всіх, хто виконує роботу від імені військових або підтримує те, що москва називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, скласти офіційну присягу на вірність росії.

В указі зазначається, що присяга кроком до зміцнення духовних і моральних основ оборони росії. Також у тексті є формулювання, що ті, хто приймає присягу, обіцяють неухильно виконувати накази командирів і старших начальників.

23 серпня у Тверській області рф розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Прігожин.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

У Пентагоні також оцінили загрозу ПВК "Вагнер" для України після смерті Прігожина.

Путінсмерть прігожинавагнера

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