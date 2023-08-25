Матеріали:
Теми:

У Пентагоні оцінили загрозу ПВК "Вагнер" для України після смерті Прігожина

25 серпня 2023, 10:21
У Пентагоні оцінили загрозу ПВК
джерело novynarnia
"Вагнерівців" називають "найефективнішими бойовими силами росії на полі бою" в Україні.

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що найманці з групи "Вагнера" більше не є чинником у війні росії проти України. Ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом після заколоту.

Про це Патрик Райдер сказав на брифінгу, пише "Європейська правда".

Роль групи "Вагнера" як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні", пояснив він.

"За всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України", - сказав Райдер.

Також він вказав, що "вагнерівці", по суті, "були найефективнішими бойовими силами росії на полі бою" в Україні.

 

Пентагонвійна в Україніросія окупантивагнерівціпрігожин

Останні матеріали

Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється