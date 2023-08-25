У Пентагоні оцінили загрозу ПВК "Вагнер" для України після смерті Прігожина

"Вагнерівців" називають "найефективнішими бойовими силами росії на полі бою" в Україні.

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що найманці з групи "Вагнера" більше не є чинником у війні росії проти України. Ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом після заколоту.



Про це Патрик Райдер сказав на брифінгу, пише "Європейська правда".

Роль групи "Вагнера" як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні", пояснив він.



"За всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України", - сказав Райдер.