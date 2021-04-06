ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент РФ Владімір Путін заявив про завершення укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2"
Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена. Залишилося - з німецької сторони труба підійшла, з російської - потрібно їх підняти та зварити, все, але прокладка сама завершена
Фото: ria.ru
Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.
"Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена. Залишилося - з німецької сторони труба підійшла, з російської - потрібно їх підняти та зварити, все, але прокладка сама завершена", - сказав Путін.
За його словами, робота по другій нитці триває, а "Газпром" вже готовий до заповнення трубопроводу газом.
Путін також сказав, що для початку поставок газу по першій нитці "Північного потоку-2" потрібно близько 10 днів.
Друга нитка газопроводу, за його словами, буде закінчена протягом 1,5-2 місяців.
Напередодні віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що загалом до закінчення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти близько 100 км труб.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 06 2021 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі