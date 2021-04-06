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Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2"

Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена. Залишилося - з німецької сторони труба підійшла, з російської - потрібно їх підняти та зварити, все, але прокладка сама завершена
Президент РФ Владімір Путін заявив про завершення укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".
Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2" Фото: ria.ru
Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.
 
"Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена. Залишилося - з німецької сторони труба підійшла, з російської - потрібно їх підняти та зварити, все, але прокладка сама завершена", - сказав Путін.
 
За його словами, робота по другій нитці триває, а "Газпром" вже готовий до заповнення трубопроводу газом.
 
Путін також сказав, що для початку поставок газу по першій нитці "Північного потоку-2" потрібно близько 10 днів.
 
Друга нитка газопроводу, за його словами, буде закінчена протягом 1,5-2 місяців.
 
Напередодні віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що загалом до закінчення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти близько 100 км труб.
 
 
Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.
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04 06 2021 17:23
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