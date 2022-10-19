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Путін оголосив "воєнний стан" на окупованих територіях України

"Розпорядження" президента рф стосується частин Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей.
Путін оголосив "воєнний стан" на окупованих територіях України Фото: Getty Images

Президент рф владімір путін оголосив введення свого "воєнного стану" на окупованих територіях України. 

Відповідну інформацію поширили прокремлівські медіа. 

Нелегітимний указ стосується частин Донецької і Луганської областей, які країна-загарбниця називає "народними республіками", а також тимчасово захоплених частин Запорізької і Херсонської областей. Воєнний стан там діє від 24 лютого – він був уведений указом президента України спільно з рештою територій.

Частини Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей москва вважає "своїми" після організації там фейкових референдумів.

Які саме заходи на цих територіях окупанти збираються проводити – поки невідомо, в "указі" йдеться про те, що це мають вирішити в триденний термін. 

Нагадаємо, росіяни поширюють дезінформацію про те, що сили оборони України "готують обстріл" Херсона. З цього тимчасово окупованого міста, як заявляється, виїхали всі колаборанти. Окупанти також оголосили, що збираються "евакуювати" 60 000 херсонців. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під цим приводом українців будуть депортувати. 

Як повідомляв iPress, російські окупанти з початку жовтня, за наявною інформацією, вивезли з міста Херсон близько 170 дітей.

 
 
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19 10 2022 15:40
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