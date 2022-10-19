Путін оголосив "воєнний стан" на окупованих територіях України

Президент рф владімір путін оголосив введення свого "воєнного стану" на окупованих територіях України.

Відповідну інформацію поширили прокремлівські медіа.

Нелегітимний указ стосується частин Донецької і Луганської областей, які країна-загарбниця називає "народними республіками", а також тимчасово захоплених частин Запорізької і Херсонської областей. Воєнний стан там діє від 24 лютого – він був уведений указом президента України спільно з рештою територій.

Частини Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей москва вважає "своїми" після організації там фейкових референдумів.

Які саме заходи на цих територіях окупанти збираються проводити – поки невідомо, в "указі" йдеться про те, що це мають вирішити в триденний термін.

Нагадаємо, росіяни поширюють дезінформацію про те, що сили оборони України "готують обстріл" Херсона. З цього тимчасово окупованого міста, як заявляється, виїхали всі колаборанти. Окупанти також оголосили, що збираються "евакуювати" 60 000 херсонців. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під цим приводом українців будуть депортувати.

Як повідомляв iPress, російські окупанти з початку жовтня, за наявною інформацією, вивезли з міста Херсон близько 170 дітей.