Окупанти з початку жовтня вивезли 170 дітей з Херсона - Генштаб ЗСУ

російські військові продовжують вивозити українських дітей із тимчасово окупованих областей

Про це повідомляє з Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей. російські окупанти продовжують вивозити українських дітей із тимчасово окупованих областей", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні самопроголошений "вріо губернатора Херсонської області" Володимир Сальдо звернувся до керівництва рф за допомогою в евакуації, або, як висловився колаборант, "на тимчасове прибуття та відпочинок", усіх охочих з окупованої частини Херсонської області.

Пізніше самопроголошений "заступник голови ВДА Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що жодної евакуації у регіоні не оголошувалося і закликав "відставити паніку".

Нагадаємо, що вчора, 12 жовтня, стало відомо, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області. Також ЗСУ знищили командно-наглядовий пункт окупантів у Херсонській області.