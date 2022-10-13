НОВИНИросійські військові продовжують вивозити українських дітей із тимчасово окупованих областейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти з початку жовтня вивезли 170 дітей з Херсона - Генштаб ЗСУ
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє з Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей. російські окупанти продовжують вивозити українських дітей із тимчасово окупованих областей", - йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні самопроголошений "вріо губернатора Херсонської області" Володимир Сальдо звернувся до керівництва рф за допомогою в евакуації, або, як висловився колаборант, "на тимчасове прибуття та відпочинок", усіх охочих з окупованої частини Херсонської області.
Пізніше самопроголошений "заступник голови ВДА Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що жодної евакуації у регіоні не оголошувалося і закликав "відставити паніку".
Нагадаємо, що вчора, 12 жовтня, стало відомо, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області. Також ЗСУ знищили командно-наглядовий пункт окупантів у Херсонській області.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вивезли до рф щонайменше 2,1 тисячі українських дітей, позбавлених батьківського піклування.
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13 10 2022 18:54 МЕДІА
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