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путін остаточно затвердив анексію чотирьох українських областей: призначив ватажків

Президент росії володимир путін підписав "федеральні закони" про анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
путін остаточно затвердив анексію чотирьох українських областей: призначив ватажків Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Бабель.

Про те, що Путін сьогодні підпише договори про анексію Росією тимчасово окупованих територій України, стало відомо ще вчора, коли про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. При цьому, як він зазначив, виступів російського диктатора з цього приводу не планувалося.

Також путін призначив:
 
  • дениса пушиліна — "виконувачем обовʼязків глави "днр";
  • леоніда пасічника — "виконувачем обовʼязків глави "лнр";
  • володимира сальдо — "виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області";
  • євгена балицького — "виконувачем обовʼязків губернатора Запорізької області".
 
 
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05 10 2022 10:16
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