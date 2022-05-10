ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент росії володимир путін підписав "федеральні закони" про анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє Бабель.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
путін остаточно затвердив анексію чотирьох українських областей: призначив ватажків
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Бабель.
Про те, що Путін сьогодні підпише договори про анексію Росією тимчасово окупованих територій України, стало відомо ще вчора, коли про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. При цьому, як він зазначив, виступів російського диктатора з цього приводу не планувалося.
Також путін призначив:
- дениса пушиліна — "виконувачем обовʼязків глави "днр";
- леоніда пасічника — "виконувачем обовʼязків глави "лнр";
- володимира сальдо — "виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області";
- євгена балицького — "виконувачем обовʼязків губернатора Запорізької області".
Нагадаємо, що 30 вересня путін оголосив про "приєднання" захоплених територій України до складу росії.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 10 2022 10:16 МЕДІА
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно - Politico
- Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян
СТАТТІ