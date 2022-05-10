путін остаточно затвердив анексію чотирьох українських областей: призначив ватажків

Президент росії володимир путін підписав "федеральні закони" про анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Бабель.



Про те, що Путін сьогодні підпише договори про анексію Росією тимчасово окупованих територій України, стало відомо ще вчора, коли про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. При цьому, як він зазначив, виступів російського диктатора з цього приводу не планувалося.

Також путін призначив: