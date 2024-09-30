путін підписав указ про осінній призов: відома цифра росіян, яких мобілізують

На службу мають призвати 133 тисячі росіян.

Сьгодні, 30 вересня, президент рф Володимир путін підписав указ про осінній призов, де на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня заберуть 133 тисячі осіб.

Про це пише російський Интерфакс.

Згідно з указом, путін постановив з 1 жовтня по 31 грудня призвати на військову службу 133 тисячі осіб.

Мова йде про росіян віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.

Згідно з документом, потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.

"Строк військової служби за призовом не зміниться і становитиме 12 місяців, а відправлення призовників зі збірних пунктів сплановано з 15 жовтня 2024 року", - заявив заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС рф Володимир Цимлянський.

За його словами, всі призовники будуть направлені для проходження військової служби в пункти постійної дислокації з'єднань і військових частин на території рф.

Цимлянський додав, що призов на військову службу здійснюватиметься з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року:

"Виняток становитимуть громадяни, які проживають в окремих районах Крайньої Півночі та окремих місцевостях, прирівняних до них, де призов буде проводитися з 1 листопада по 31 грудня. Це пов'язано з кліматичними особливостями зазначених територій".

Військовий також повідомив, що порядка третини призовників потраплять до навчальних з'єднань і військових частин:

"Після закінчення навчання, відповідно до отриманих навичок, їх буде направлено у війська".

В росії проводять призови в армію двічі на рік: навесні та восени.