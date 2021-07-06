НОВИНИПрезидент РФ Володимир Путін підписав закон "Про денонсацію Російською Федерацією Договору щодо відкритого неба".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін підписав закон про вихід Росії з Договору про відкрите небо
19 травня закон про денонсацію ДВН був прийнятий Держдумою і схвалений Радою федерації 2 червня
Фото: ria.ru
Документ опублікований у понеділок на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає Укрінформ.
19 травня закон про денонсацію ДВН був прийнятий Держдумою і схвалений Радою федерації 2 червня.
Договір щодо відкритого неба був підписаний 1992 року і став одним із заходів зі зміцнення довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дає змогу країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи одна одної. Учасниками Договору дотепер були 34 держави.
Як повідомлялося, наприкінці травня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що Штати виходять із ДВН через неодноразові порушення з боку Росії. Зокрема, США звинуватили Москву в тому, що вона користується "Відкритим небом" як інструментом "військового примусу".
У ніч на 22 листопада минулого року США завершили процедуру виходу з Договору щодо відкритого неба.
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07 06 2021 12:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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