США не повертатимуться у Договір про відкрите небо

США висловлюють жаль з приводу того, що Росія своїми порушеннями підірвала Договір про відкрите небо. Після завершення перегляду договору США не мають наміру знову приєднуватися до нього, з огляду на те, що Росія не вжила ніяких кроків для того, щоб знову його дотримуватися. На додачу, поведінка Росії, включно з її останніми діями щодо України - це не поведінка партнера, який налаштований розбудовувати довіру

Адміністрація президента США Джо Байдена у четвер повідомила Росію, що не повертатиметься у Договір про відкрите небо.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press, про це повідомили агентству у Держдепартаменті, спершу на умовах анонімності. Згодом в МЗС РФ підтвердили російському інформагентству ТАСС, що справді отримали таке повідомлення від американської сторони.

Заступниця держсекретаря Венді Шерман повідомила російській стороні, заступнику глави МЗС РФ Сергєю Рябкову, що адміністрація Джо Байдена вирішила не повертатися у договір 1992 року, який дозволяє спостережні польоти над військовими об’єктами країн, які є його сторонами.

"США висловлюють жаль з приводу того, що Росія своїми порушеннями підірвала Договір про відкрите небо. Після завершення перегляду договору США не мають наміру знову приєднуватися до нього, з огляду на те, що Росія не вжила ніяких кроків для того, щоб знову його дотримуватися. На додачу, поведінка Росії, включно з її останніми діями щодо України - це не поведінка партнера, який налаштований розбудовувати довіру", - заявив Держдеп.

Нагадаємо, минулого тижня Держдума РФ проголосувала за денонсацію Договору про відкрите небо.

Рішення США з’явилося менш ніж за місяць до очікуваної зустрічі президентів Джо Байдена і Владіміра Путіна, що запланована на 16 червня у Женеві. У Кремлі вже заявили, що не чекають після неї перезавантаження у відносинах.

Відтак між Росією та США у сфері контролю озброєнь залишається чинним лише договір New START - Договір про стратегічне наступальне озброєння, який продовжили ще на 5 років.

Нагадаємо, попередній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з договору у травні 2020 року, залишивши можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

Джо Байден під час президентської кампанії критикував це рішення і називав його "недалекоглядним".