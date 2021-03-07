Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку

Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі залишити її
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії "блокувати території та акваторії об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".
Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку Фото: Ukrinform
Документ було опубліковано 1 липня на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
 
Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії знаходяться, серед іншого, акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через нього, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.
 
Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі залишити її.
 
Раніше повідомлялося, що місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати своє рішення щодо блокування проходу частини суден у Керченській протоці.
 
До цього Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з тим, що Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань.
 
19 квітня Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ висловили занепокоєння концентрацією російських військових сил в анексованому Криму, а також закликали Росію припинити блокування Керченської протоки.
 
У Міноборони Росії запевняли, що перекриття частини морської акваторії поблизу Криму "не перешкоджатиме судноплавству". У МЗС Росії також наполягають, що рух торгових суден через Керченську протоку, у тому числі в українські порти, не обмежувався.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2021 11:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер

Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер'єрів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.