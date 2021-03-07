Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку

Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі залишити її

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії "блокувати території та акваторії об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".

Документ було опубліковано 1 липня на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії знаходяться, серед іншого, акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через нього, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі залишити її.

Раніше повідомлялося, що місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати своє рішення щодо блокування проходу частини суден у Керченській протоці.

До цього Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з тим, що Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань.

19 квітня Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ висловили занепокоєння концентрацією російських військових сил в анексованому Криму, а також закликали Росію припинити блокування Керченської протоки.

У Міноборони Росії запевняли, що перекриття частини морської акваторії поблизу Криму "не перешкоджатиме судноплавству". У МЗС Росії також наполягають, що рух торгових суден через Керченську протоку, у тому числі в українські порти, не обмежувався.