путін підтвердив, що балотуватиметься вп'яте
Крім того, російський Центрвиборчком вперше дозволив голосувати на президентських виборах три дні.
Про це пише Радіо Свобода.
Свою заяву путін зробив в кремлі на заході з нагоди дня героїв вітчизни.
На урочистостях представник російської окупаційної влади в тимчасово захопленому Донецьку Артем Жогою запитав путіна, чи буде той балотуватися в президенти.
"Так, буду", - відповів російський диктатор.
Перед цим речник кремля Дмитро Пєсков, заявив, що путін спирається на підтримку людей, переслідуючи головний інтерес - підвищення рівня життя.
Сьогодні також видання "Проект" випустило матеріал з аналізом діяльності путіна за останній рік, яке дійшло висновку що 71-річний путін, який багато років створював імідж людини, не схожої на своїх попередників, людей похилого віку, обтяжених хворобами і згубними пристрастями:Бориса Єльцина, Леоніда Брежнєва, тепер "нерідко схожий саме на них".
Вибори президента росії мають пройти навесні.Ми також писали, що росія посилює контроль над Інтернетом перед президентськими виборами.