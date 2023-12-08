Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін підтвердив, що балотуватиметься вп'яте

08 грудня 2023, 15:27
путін підтвердив, що балотуватиметься вп'яте
Фото: google.com
Чинний президент росії підтвердив своє висування на новий президентський термін на виборах наступного року.

Крім того, російський Центрвиборчком вперше дозволив голосувати на президентських виборах три дні.

Про це пише Радіо Свобода.

Свою заяву путін зробив в кремлі на заході з нагоди дня героїв вітчизни. 

На урочистостях представник російської окупаційної влади в тимчасово захопленому Донецьку Артем Жогою запитав путіна, чи буде той балотуватися в президенти. 

"Так, буду", - відповів російський диктатор.

Перед цим речник кремля Дмитро Пєсков, заявив, що путін спирається на підтримку людей, переслідуючи головний інтерес - підвищення рівня життя.

Сьогодні також видання "Проект" випустило матеріал з аналізом діяльності путіна за останній рік, яке дійшло висновку що 71-річний путін, який багато років створював імідж людини, не схожої на своїх попередників, людей похилого віку, обтяжених хворобами і згубними пристрастями:Бориса Єльцина, Леоніда Брежнєва, тепер "нерідко схожий саме на них".

Вибори президента росії мають пройти навесні. 

Ми також писали, що росія посилює контроль над Інтернетом перед президентськими виборами.
РосіявибориПутін

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється