путін підтвердив, що балотуватиметься вп'яте

Чинний президент росії підтвердив своє висування на новий президентський термін на виборах наступного року.

Крім того, російський Центрвиборчком вперше дозволив голосувати на президентських виборах три дні.

Про це пише Радіо Свобода.

Свою заяву путін зробив в кремлі на заході з нагоди дня героїв вітчизни.

На урочистостях представник російської окупаційної влади в тимчасово захопленому Донецьку Артем Жогою запитав путіна, чи буде той балотуватися в президенти.

"Так, буду", - відповів російський диктатор.

Перед цим речник кремля Дмитро Пєсков, заявив, що путін спирається на підтримку людей, переслідуючи головний інтерес - підвищення рівня життя.

Сьогодні також видання "Проект" випустило матеріал з аналізом діяльності путіна за останній рік, яке дійшло висновку що 71-річний путін, який багато років створював імідж людини, не схожої на своїх попередників, людей похилого віку, обтяжених хворобами і згубними пристрастями:Бориса Єльцина, Леоніда Брежнєва, тепер "нерідко схожий саме на них".

Вибори президента росії мають пройти навесні.