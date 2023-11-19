росія посилює контроль над Інтернетом перед президентськими виборами – ISW

Уряд рф намагається обмежити доступ громадян до Інтернету і посилити контроль над російським інфопростором перед президентськими виборами наступного року.

Про це йдеться в звіті SW.

"Прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін 17 листопада підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом. 17 жовтня Держдума росії прийняла законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом", - пишуть аналітики інституту.

В ISW додали, що постанова від 17 листопада частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року.

Ми також писали, що прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков заявив, що наступний лідер країни-агресора буде "таким самим" як путін або "іншим, але таким самим".