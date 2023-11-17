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На виборах в росії виграє путін або "інший, але такий самий" – кремль

17 листопада 2023, 13:14
На виборах в росії виграє путін або
Фото: з вільного доступу
Прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков заявив, що наступний лідер країни-агресора буде "таким самим" як путін або "іншим, але таким самим".

Про це інформує російське ТАСС.

На питання, яким має бути президент після путіна, прессекретар відповів: "Таким самим". 

"Наступний президент може бути іншим, але таким самим, як путін", - відповів Пєсков на уточнююче запитання журналістів і додав, що не сумнівається в перемозі путіна на виборах.

Минулого тижня стало відомо, що путін балотуватиметься на виборах президента наступного року. Вибори в росії заплановані на березень 2024-го.

Якщо путіна переоберуть, то путін залишиться при владі до 2030 року.

російський диктатор вже перевершивши 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва.
 
ПутінвибориКремль

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