На виборах в росії виграє путін або "інший, але такий самий" – кремль
Про це інформує російське ТАСС.
На питання, яким має бути президент після путіна, прессекретар відповів: "Таким самим".
"Наступний президент може бути іншим, але таким самим, як путін", - відповів Пєсков на уточнююче запитання журналістів і додав, що не сумнівається в перемозі путіна на виборах.
Минулого тижня стало відомо, що путін балотуватиметься на виборах президента наступного року. Вибори в росії заплановані на березень 2024-го.
Якщо путіна переоберуть, то путін залишиться при владі до 2030 року.