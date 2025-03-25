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ПОЛІТИКА

путін подарував Трампу особистий портрет від російського художника — ЗМІ

25 березня 2025, 09:46
путін подарував Трампу особистий портрет від російського художника — ЗМІ
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Публічно портрет не показували.

владімір путін надіслав президенту США Дональду Трампу "особистий подарунок" під час зустрічі зі спеціальним представником Вашингтону Стівом Віткоффом минулого тижня.

Про це передають Axios і BBC.

Тоді як Дональд Трамп розкритикував свій портрет у капітолії штату Колорадо, Віткофф описав новий як "прекрасну" картину президента США, виконану "провідним російським художником". Публічно портрет не показували. Однак спецпредставник сказав, що Трампа це "явно зворушило".

Портрети — це головна частина бренду Трампа. У січні він потрапив у заголовки газет, оприлюднивши офіційний портрет, який критики по-різному описували як серйозний або зловісний. У передвиборчій кампанії Трамп часто використовував найбільш його культове фото — після замаху на життя під час мітингу в Пенсільванії. На ньому Трамп із закривавленим вухом підняв кулак і закликав прихильників "боротися, боротися, боротися".

Те, що путін подарував Трампу новий портрет, свідчить про дипломатичну відлигу між двома країнами після повернення Трампа до Білого дому США.

Владімір ПутінДональд Трампподарунок

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