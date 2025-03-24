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Трампа обурив його портрет у штаті Колорадо – вимагає його зняти (фото)

24 березня 2025, 20:11
Трампа обурив його портрет у штаті Колорадо – вимагає його зняти (фото)
Truth Social
В Капітолії розміщені портрети усіх президентів як частина історії.

Американському президенту Дональду Трампу не сподобався його портрет, який розмістили в галереї портретів американських лідерів у Капітолії штату Колорадо. 

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"Ніхто не любить поганих фотографій або картин, на яких зображений сам, але той, що в Колорадо, в Капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був навмисно спотворений до такого рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив", - написав той у пості. 

Трамп заявив, що картина була "навмисно спотворена" і закликав її прибрати.

Він обурився, що портрет 44-го президента США Барака Обами художниця зробила "чудовим", і наголосив, що його портрет - "справді найгірший".

"Мабуть, з віком вона втратила свій талант. У будь-якому випадку, я б волів не мати жодної картини, ніж мати цю, але багато людей з Колорадо дзвонили і писали, щоб поскаржитися. Насправді, вони дуже розлючені через це!" - додав Трамп. 

Також за його словами, той звернувся "від імені цих людей" до губернатора штату Джареда Поліса з проханням прибрати згаданий портрет. "Джареду має бути соромно!" - додав він.

В Капітолії штату Колорадо традиційно розміщують портрети всіх президентів США як частину історичної галереї, які нагадують про внесок кожного президента у розвиток країни.

Митці пишуть президентів у своєму стилі, що додає культурної цінності галереї і всі їх оплачують приватні особи, а не держава.

 

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