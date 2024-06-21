путін погрожує озброїти Північну Корею – NYT

російський лідер зробив це попередження наприкінці поїздки до Азії.

владімір путін прямо попередив Сполучені Штати та їхніх союзників, що він готовий озброїти Північну Корею, якщо вони продовжать постачати Києву сучасну зброю, яка вразила російську територію, що підвищує ставки для західних держав, які підтримують Україну.

путін зробив цю погрозу в коментарях журналістам, які були з ним у В'єтнамі, пізно ввечері 20 червня, перед тим, як вилетіти додому в росію після поїздки туди і в Північну Корею. Схожу, але значно менш відверту погрозу він зробив днем раніше в Пхеньяні, де відродив пакт про взаємну оборону часів холодної війни з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Пакт вимагає, щоб кожна країна надавала військову допомогу іншій "усіма засобами, що є в її розпорядженні" в разі нападу.

Про це повідомляє The New York Times.

Візит російського лідера до Пхеньяна підкреслив, що війна в Україні стала керівним принципом його зовнішньої політики, витіснивши інші пріоритети, які кремль переслідував роками.

Протягом багатьох років росія брала участь у зусиллях ООН щодо обмеження ядерної зброї та ракетної програми КНДР, схвалюючи одну за одною резолюції Радбезу ООН, спрямовані на обмеження доступу Пхеньяна до зброї, технологій і ресурсів. Але тепер путін різко змінив курс, виступаючи за скасування тих самих санкцій, які він схвалив, керуючись бажанням підвищити вартість підтримки України для США і потребою росії у величезних запасах боєприпасів і зброї з Північної Кореї.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.