російський диктатор також стверджує, що, якщо такі погрози будуть щодо білорусі, то буде зроблено все, "щоб забезпечити безпеку" країни-союзниці.

російський диктатор владімір путін під час Прямої лінії у четвер, 19 грудня, прокоментував зміну ядерної доктрини росіїі вирішив укотре озвучити ядерні погрози.

путін заявив, що нова ядерна доктрина передбачає захист від якихось нових військових ризиків, які нібито можуть стати загрозою для суверенітету росії.

"Потім ми говоримо про підвищення відповідальності неядерних держав, які можуть брати участь в агресії проти росії разом із країнами, які мають ядерну зброю. І якщо такі країни будуть створювати нам загрози, ми вважаємо себе вправі застосувати і проти них свою ядерну зброю", — заявив диктатор.

російський диктатор також стверджує, що, якщо такі погрози будуть щодо білорусі, то буде зроблено все, "щоб забезпечити безпеку" країни-союзниці.

"І я думаю, це дуже важлива компонента оновленої ядерної стратегії", — заявив путін.

25 вересня під час першого відкритого засідання Ради безпеки росії з питань ядерного стримування путін заявив, що рф оновлює свою ядерну доктрину, щоб внести «уточнення» щодо передумов для застосування росією ядерної зброї.