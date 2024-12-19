Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

путін погрожує світу новою ядерною стратегією рф

19 грудня 2024, 14:02
путін погрожує світу новою ядерною стратегією рф
Фото: REUTERS
російський диктатор також стверджує, що, якщо такі погрози будуть щодо білорусі, то буде зроблено все, "щоб забезпечити безпеку" країни-союзниці.

російський диктатор владімір путін під час Прямої лінії у четвер, 19 грудня, прокоментував зміну ядерної доктрини росіїі вирішив укотре озвучити ядерні погрози. 

путін заявив, що нова ядерна доктрина передбачає захист від якихось нових військових ризиків, які нібито можуть стати загрозою для суверенітету росії.

"Потім ми говоримо про підвищення відповідальності неядерних держав, які можуть брати участь в агресії проти росії разом із країнами, які мають ядерну зброю. І якщо такі країни будуть створювати нам загрози, ми вважаємо себе вправі застосувати і проти них свою ядерну зброю", — заявив диктатор. 

російський диктатор також стверджує, що, якщо такі погрози будуть щодо білорусі, то буде зроблено все, "щоб забезпечити безпеку" країни-союзниці. 

"І я думаю, це дуже важлива компонента оновленої ядерної стратегії", — заявив путін. 

25 вересня під час першого відкритого засідання Ради безпеки росії з питань ядерного стримування путін заявив, що рф оновлює свою ядерну доктрину, щоб внести «уточнення» щодо передумов для застосування росією ядерної зброї.

війнаядерна зброяВладімір Путін

Останні матеріали

Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється