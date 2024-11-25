путін погрожує ядерним ударом, але це більше словесна загроза – The Times

путін, ймовірно, не виграє в очах свого народу.

Минулого тижня президент путін попередив, що він змінив доктрину, яка регулює застосування москвою ядерної зброї, щоб можна було завдати удар по інших ядерних державах, якщо вони дозволять використовувати звичайну зброю для нападу на російську територію. Україна належним чином відреагувала вперше використавши свій новий дозвіл на запуск ракет, наданий США та Великою Британією, по військових цілях у росії.

Повідомивши заздалегідь США, путін випустив "нову" балістичну ракетусередньої дальності" по Дніпру. Це був абсолютний мінімум, який путін міг зробити, щоб не втратити обличчя, особливо з огляду на його попередження кілька тижнів тому, що якщо Захід почне атакувати російську територію, він відповість "ядерною вогневою силою".

Про це пише The Times.

Відтоді, як західні країни почали постачати Україні зброю для її захисту, згідно з оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські офіційні особи посилалися на застосування ядерної зброї понад 200 разів.

Був момент, коли у Вашингтоні дійсно повірили, що кремль серйозно розглядає можливість розгортання тактичної ядерної зброї в Україні. Це було два роки тому, коли російські війська були відкинуті назад у жалюгідному відступі.

Причиною того, що путін, можливо, в той момент серйозно розглядав використання тактичної ядерної зброї, було те, що здавалося, що росія може "програти". Але тепер кремль відчуватиме набагато менше занепокоєння щодо стану війни, вважає колумніст.

Щодо погрози ядерним нападом на країни НАТО, автор сумнівається, що путін піде на це, вважаючи, що, попри його жорстокість, він насправді намагається зберегти своє життя.