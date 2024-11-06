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путін поки не вітатиме Трампа з перемогою на виборах у США

06 листопада 2024, 13:48
путін поки не вітатиме Трампа з перемогою на виборах у США
Фото: з вільного доступу
Адже Америка "недружня країна", яка воює проти росії.

Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про плани Володимира путіна вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах президента.

Про це пише кремлівське видання риа Новості.

Він додав, що США "недружня країна", яка воює проти росії.

"Ми аналізуємо слова, які говорять, і головним чином робитимемо висновки щодо заяв, щодо тем, які перебувають на нашому порядку денному, коли вони надійдуть. Чого ще треба буде дочекатися, беручи до уваги, що майже півтора місяця чинний президент США виконуватиме свої обов'язки", - заявив речник. 

Пєсков додав, що йому невідомо про плани президента вітати Трампа. 

"Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і опосередковано залучена у війну проти нашої держави", - додав той. 

Речник прокоментував заяву Трампа про мир і зазначив, що після перемоги, увійшовши в Овальний кабінет, іноді ці слова набувають іншого тону.

Тим часом Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах в США.

 

Вибори в СШАКремльВолодимир Путін

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