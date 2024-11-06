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Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах в США

06 листопада 2024, 12:18
Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах в США
Саме принцип Трампа "мир через силу" у глобальних справах може наблизити справедливий мир в Україні.

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа Вашингтон продовжать потужну двопартійну підтримку Києва.

Про це Зеленський написав в соцмережі X (Twitter).

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!

Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України", - йдеться в дописі. 

Зеленський також написав, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. 

За його словами, саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. 

"Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - підсумував український глава. 

Він додав, що очікує на епоху сильних Штатів під керівництвом Трампа і розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України.

Сьогодні зранку стало відомо, що Трамп стане 47 президентом США.

 

Володимир ЗеленськийДональд Трамп

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