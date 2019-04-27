Путін попередив про загрозу газопостачанню України без російського транзиту

"Йде газ у Європу, відгалуження від газових транзитних труб ідуть на всю територію України. Газ береться у звичайному режимі, потім на паперах пишеться, що це реверс"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі припинення транзиту російського газу з 2020 року Україна може залишитися і без реверсного постачання з Європи.

"Реверс, він же віртуальний. Наш газ, який іде в Західну Європу. Газова труба радянських часів як влаштована? Там від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну. Це абсолютно відома для професіоналів річ. Публіка тільки, може бути, цього не розуміє. Але це нісенітниця, це маячня, це обман. Жодного реверсу реального немає", - сказав Путін, повідомляє LB.ua.

"Ось іде газ по трубі, адже неможливо вранці пускати в аверсному режимі, тобто запускати газ транзитом до Європи, а вночі, як злодій, перевертати в реверсний режим. Це технологічно неможливо просто. Це неможливо. Тому що відбувається? Йде газ у Європу, відгалуження від газових транзитних труб ідуть на всю територію України. Газ береться у звичайному режимі, потім на паперах пишеться, що це реверс. Частково заходить на територію сусідніх країн, звідти маленьку трубу проклали, з'єднали пару труб, і роблять вигляд, що ганяють ці об'єми. Насправді їх немає", - цитує російського президента прес-служба Кремля.

За його словами, без транзиту "й не буде газопостачання України".

1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Останній тепер не веде активних перемов щодо підписання нового контракту на транзит через Україну та посилено просуває проекти "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Варіант припинення російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну 2020 року після добудови газопроводу "Північний потік-2" в "Нафтогазі" вважають основним.

Нагадаємо, що українська сторона під час наступного етапу тристоронніх переговорів про транзит газу, які відбудуться у травні, запропонує Росії закріпити транзит газу у розмірі 60 мільярдів кубометрів щороку протягом 10 років.