Україна запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку протягом 10 років

Українська сторона під час наступного етапу тристоронніх переговорів про транзит газу, які відбудуться у травні, запропонує Росії закріпити транзит газу у розмірі 60 мільярдів кубометрів щороку протягом 10 років.

"Ми плануємо отримати 60 мільярдів кубометрів гарантованих, решта потужностей буде бронюватись європейськими компаніями або тим же Газпромом, тільки на короткострокових умовах", - повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко під час брифінгу 25 квітня, інформує "Громадське".

За його словами, пропонований Нафтогазом варіант контракту про транзит передбачатиме, що Україна отримуватиме по 2,5-3 мільярда доларів від транзиту газу щороку.

"Європейські тарифи відрізняються за принципом від тих, які діяли в старих контрактах, де діяв так званий дистанційний тариф. Ми брали певну суму грошей за транспортування тисячі кубів газу на 100 кілометрів. Потім обраховували відстань транзиту і таким чином обчислювали тариф на транзит. Нові європейські тарифи, вони мають зовсім інший принцип — це плата за вхід і вихід, це плата за потужності", - пояснив Вітренко пропозицію Нафтогазу щодо нової транзитної угоди з Газпромом.

За його словами, якщо до тарифоутворення на транзит будуть застосовані європейські норми, тоді стане можливим і перенесення точки "входу" на схід, і "віртуальний реверс".

Реверс - це зворотні поставки певного товару. Тобто за реверсом Україна отримує газ, який вже фізично пройшов її територію, оскільки Росія постачає газ до Європи через територію України, а згодом Україна купує частину палива в Європі. Віртуальний реверс - це коли газ, призначений Європі, під час проходу територією України, частково відбирається нами відповідно до угоди про продаж із європейською країною, яка так "постачає" нам газ. Оскільки газ прямо не поступає по трубі в Україну зворотнім шляхом, такий реверс називають віртуальним. Наразі Росія блокує таке постачання.

Зазначаємо, що наразі російський газ до Європи постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та Росія досі не уклали. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

Росія прагне відмовитися від послуг українського транзиту. Для цього там будують газопроводи в обхід України: "Північний потік-2" та "Турецький потік". Введення їх в експлуатацію дасть змогу російському Газпрому постачати ті ж обсяги газу до Європи, що й зараз, не використовуючи українські газопроводи.

Водночас наразі Газпром зіткнувся з труднощами щодо побудови "Північного потоку-2", тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене. Для того, щоб укласти нову угоду про транзит проводяться тристоронні переговори, у яких беруть участь представники України, Росії та Єврокомісії.

21 січня на тристоронніх переговорах між Україною, Росією та ЄС щодо транзиту газу, російська сторона повідомила, що готова продовжити чинні контракти про транзит після 2019 року.

На тристоронніх перемовинах 21 січня в Брюсселі Україна отримала пропозицію щодо можливих об'ємів та термінів контракту на транзит газу після 2019 року й узяла два місяці на обговорення пропозиції.

Напередодні переговорів у Нафтогазі повідомили, що готові знизити суму позивних вимог проти Газпрому до Стокгольмського арбітражу з майже 12 мільярдів доларів до 2 мільярдів доларів у тому разі, якщо російська сторона погодиться укласти новий договір про транзит газу після 2019 року.