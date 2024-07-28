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путін попереджає США про ракетну кризу в стилі холодної війни – Reuters

28 липня 2024, 20:59
путін попереджає США про ракетну кризу в стилі холодної війни – Reuters
з вільних джерел
Президент рф заявив, що кремль розгорне війська, якщо плани реалізуються.

На початку місяця Пентагон оголосив про плани розпочати розміщення в Німеччині далекобійних ударних систем в 2026 році.

Про це повідомляє агентство Reuters

На це російський диктатор Володимир путін пригрозив відреагувати на розміщення американських ракет у Німеччині, заплановане на 2026 рік.

"Якщо США розмістять у ФРН високоточні ракетні комплекси, росія може відмовитися від мораторію на застосування ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки", - заявив він, виступаючи на параді на честь дня ВМФ в Санкт-Петербурзі.

путін провів паралель цією ситуаціії з подіями часів Холодної війни.

Нагадаємо, що 11 липня, Вашингтон та Берлін домовились, що США розмістять крилаті ракети "Томагавк" у Німеччині.

 

СШАПутінросія ВолодимирНімеччина ракета

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