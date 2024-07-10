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ПОЛІТИКА

Вашингтон та Берлін домовились, що США розмістять крилаті ракети "Томагавк" у Німеччині

10 липня 2024, 21:56
Вашингтон та Берлін домовились, що США розмістять крилаті ракети
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Зокрема, буде розміщено SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, що розробляється та має значно більшу дальність дії, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі.

Сполучені Штати Америки вже з наступного року розпочнуть розміщення в Німеччині далекобійних ударних систем, включно з гіперзвуковою зброєю.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Як сказано у повідомленні, Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних вогневих засобів своєї оперативно-тактичної групи в Німеччині в 2026 році. Це відбуватиметься в рамках планування довготривалого розміщення цих засобів у майбутньому.

Зокрема, буде розміщено SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, що розробляється та має значно більшу дальність дії, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі.

"Застосування цих передових сил і засобів продемонструє відданість США НАТО і їх внесок в європейське інтегроване стримування", - сказано у повідомленні.

Після початку війни в Україні Західні країни почали хвилюватися, що Росія може вторгнутися на територію НАТО. Офіційні представники Альянсу відкидають цю можливість, заявляючи, що не бачать такої загрози в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Варшава збільшує кількість військ на кордоні з рф та білоруссю.

СШАНімеччинаракетаросія загроза

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