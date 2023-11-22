путін порівняв війну в Україні з бойовими діями Ізраїлю

путін вчергове поскаржився на відмову Києва від переговорів.

Президент рф владімір путін виступив на онлайн-саміті G20, який вирішили пропустити лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. У своїй промові російський автократ взявся порівнювати загарбницьку війну росії проти України з бойовими діями Ізраїлю проти терористичного угруповання Хамас у Секторі Гази, а також знову заговорив про відмову нашої держави від мирних переговорів.

Виступ цитували ЗМІ країни-агресорки.

Як заявив путін, деякі лідери у своїх виступах говорили, що їх вражає триваюча агресія окупантів в Україні. У відповідь на це він сказав, що "воєнні дії — це завжди трагедія", тому "безумовно" треба думати, як її припинити, після цього знову згадавши пропагандистський наратив про нібито “війну Києва” на Донбасі.

"Розумію, що це війна. Загибель людей не може не вражати. А кривавий переворот на Україні в 2014 році, за яким послідувала війна київського режиму проти свого народу на Донбасі? Це не вражає? А винищення цивільного населення в Палестині, у Секторі Гази сьогодні не вражає? А те, що лікарям доводиться робити дітям операції, діяти скальпелем по дитячому тілу без наркозу — це не вражає?" — висловився путін.

Також президент ворожої держави вкотре звинуватив українську владу в тому, що вона не хоче вести діалог з рф. За його словами, росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів. путін, звісно ж, не став говорити про те, чого хоче отримати москва в процесі мирних переговорів.

"Це не росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить із переговорного процесу. І більш того, було підписано указ (декрет) глави держави, який забороняє вести з росією такі переговори", — знову сказав путін.