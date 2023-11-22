Сі Цзіньпін та Байден пропустять віртуальний саміт лідерів країн G20

Тим часом у кремлі заявили, що на онлайн-саміті групи виступить путін.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді проведе віртуальну зустріч лідерів країн G20 у середу, 22 листопада. Однак лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден пропустять онлайн-захід.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що замість Сі участь у відеосаміті візьме прем'єр Державної ради Лі Цян.

Онлайн-зустріч відбудеться наступного дня після того, як Моді пропустив віртуальний саміт лідерів країн з економікою, що розвивається, участь у якому взяв Сі. На саміті, зокрема, обговорювали конфлікт між Ізраїлем і Хамас. За повідомленнями ЗМІ, участь у цій зустрічі взяв міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Моді використав термін головування своєї країни в G20, який надається на рік, щоб продемонструвати зростання глобального впливу Індії напередодні національних виборів, призначених на початок наступного року, де він буде претендувати на третій термін на посаді прем'єр-міністра.

Представник МЗС Індії Вінай Кватра заявив на брифінгу у вівторок, 21 листопада, що "переважна більшість" лідерів G20 візьмуть участь у відеозустрічі в середу. Кремль раніше підтвердив, що президент росії владімір путін виступить на онлайн-саміті.

Індія сподівається переглянути прогрес, досягнутий за рік свого головування, коли вона визначала ключовим питання порядку денного підтримку країн з економіками, що розвиваються. Країни групи також розробили компромісне формулювання щодо вторгнення росії в Україну під час саміту лідерів у вересні. Але з того часу війна між Ізраїлем і Хамас посилила розбіжності між розвиненим світом і країнами Глобального Півдня.