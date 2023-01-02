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путін повторює помилки Сталіна - Президент Фінляндії

02 січня 2023, 10:25
путін повторює помилки Сталіна - Президент Фінляндії
Фото: reuters.com
У своїй новорічній промові президент Фінляндії Саулі Нііністьо наголосив, що рішуча підтримка України з боку Фінляндії, Європи та Заходу продовжиться і цього року.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Нііністьо бачить схожість між вторгненням росії в Україну і Зимовою війною у Фінляндії.

І росія, і Радянський Союз зробили грубу помилку, вважаючи, що швидко поставлять Україну і Фінляндію на коліна, вважає він.

"Лідери авторитарної країни, Сталін і путін, не врахували істотного фактора. Що у вільній країні у людей є воля і переконання. І що народ, який діє спільно, - це велика сила" - сказав Нііністьо.

За словами глави держави, другий прорахунок росії полягав у тому, що вона думала, що симпатії Європи або Заходу до України ослабнуть.

Цього не сталося, доля українців переживається з глибоким співчуттям, зазначив він.

Раніше повідомлялось, що МЗС закликає виключити рф із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком.

 

ФінляндіяПутінвійна в Україні

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