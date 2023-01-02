путін повторює помилки Сталіна - Президент Фінляндії
Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Нііністьо бачить схожість між вторгненням росії в Україну і Зимовою війною у Фінляндії.
І росія, і Радянський Союз зробили грубу помилку, вважаючи, що швидко поставлять Україну і Фінляндію на коліна, вважає він.
"Лідери авторитарної країни, Сталін і путін, не врахували істотного фактора. Що у вільній країні у людей є воля і переконання. І що народ, який діє спільно, - це велика сила" - сказав Нііністьо.
За словами глави держави, другий прорахунок росії полягав у тому, що вона думала, що симпатії Європи або Заходу до України ослабнуть.
Цього не сталося, доля українців переживається з глибоким співчуттям, зазначив він.
Раніше повідомлялось, що МЗС закликає виключити рф із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком.