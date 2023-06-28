путін прагне відновити контроль після заколоту "Вагнера" – CNN

Скасований заколот Прігожина показав слабкість російської влади.

Протягом двох днів після того, як ватажок "Вагнера" Євген Прігожин скасував свій невдалий заколот, президент росії владімір путін нічого не говорив публічно. Зіткнувшись з найбільшим викликом своєї влади за 23 роки і ледь не ставши свідком того, як його країна занурилася в громадянську війну, багато хто очікував, що президент відповість голосно й люто.

Про це повідомляє CNN.

Коли путін, нарешті, знову звернувся до нації в понеділок, він був напрочуд м'який. Востаннє, коли його бачили в суботу, він сказав нації, що заколот Прігожина був "ударом у спину нашої країни і нашого народу", і пообіцяв притягнути повстанців до "відповідальності".

Тепер він подякував повстанцям за те, що вони прийняли "правильне рішення" зупинити їх наступ, і запропонував їм контракти з Міноборони росії. Він також заявив, що "збройний заколот все одно був би придушений", не уточнивши яким чином.

"путін цінує лояльність понад усе", - сказав CNN Дмитро Альперович, член Консультативної ради з внутрішньої безпеки. "Під ним можна красти, можна вбивати, можна бути злочинцем. Але єдине, що ти не можеш зробити, це бути невірним".

З огляду на це, явне небажання путіна карати бойовиків викликало подив. Але, за словами Кирила Шамієва, члена Європейської Ради з міжнародних відносин, першочерговим завданням путіна буде "демілітаризація, роззброєння і демобілізація групи Вагнера", перш ніж застосовувати будь-яке можливе покарання.

"На тактичному рівні важливо трохи приборкати, заспокоїти, дати деяку надію і користь рядовим вагнерівським найманцям і вищому командуванню, знизити їх стимули до дії", — сказав Шамієв CNN.

путін в даний час займається балансуванням. Можливо, його інстинкт полягав у швидкій реакції, щоб продемонструвати, що заколот не буде допущений, і створити образ сили. Але якщо він рухається занадто швидко, він ризикує підняти черговий бунт - і створити враження паніки.

"Якщо ви реагуєте занадто швидко, це може показати елітам, що ви боїтеся", — сказав Шамієв. Парадоксально, але використання підходу "сильної людини" може замість цього виявити слабкість.

Для лідера, відомого своїми грандіозними історичними тезами в годинних трактатах, виступ у понеділок був коротким, тривав лише кілька хвилин і залишив більше запитань, ніж відповідей.

Федеральна служба безпеки росії також заявила у вівторок, що припиняє справу проти "Вагнера", оскільки "його учасники припинили свої дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину", повідомляють державні ЗМІ РІА Новини.

Президент білорусі Олександр лукашенко також порушив своє мовчання у вівторок, підтвердивши, що Прігожин їздив до білорусі відповідно до умов "угоди", яку лукашенко уклав з ним за посередництва, що дозволяє йому покинути росію без пред'явлення кримінальних звинувачень.

Під час кризи важлива видимість. Тепер, коли осів пил після метушливих вихідних, путін намагається створити образ контролю. Але він не зміг використати інший метод відновлення контролю, який використовували інші лідери після того, як зіткнулися з подібними викликами до своєї влади: мобілізація політичної підтримки.

Єдині публічні демонстрації підтримки Прігожина були, коли в суботу ввечері його вигнали з Ростова-на-Дону, люди вишикувалися на вулицях, щоб підбадьорити його, як вболівальники, які чекають біля стадіону, щоб мигцем побачити свою улюблену спортивну зірку.

"Влада кремля сильно залежить від деполітизації більшості населення росії. Добровільна, самостійна деполітизація-щоб люди не ходили вулицями самі по собі", — сказав Шамієв.

Через цю давно культивовану тактику путін не може очікувати, що мільйони російських громадян стануть на його захист. Поки що потрібно вичікувати, перш ніж вирішити, як і коли покарати Прігожина. Але під час цієї затримки в росії можуть зрости сумніви.

"Якщо його не посадять, якщо його не вб'є путін, це послужить сигналом для всіх, що путін слабший, ніж вони думали, і багато чого може зійти з рук", - сказав Альперович. "Немає ніяких сумнівів в тому, що його сила зараз ослаблена. Безсумнівно, багато людей по країні-еліти, різні губернатори, різні люди в спецслужбах-напевно, задають собі питання: якщо Прігожин дійсно може піти від цього, з таким викликом державної влади, що я можу отримати?"

Як раніше повідомляло видання The New York Times, російський генерал Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина повстати проти військового керівництва рф.