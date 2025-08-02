путін прагне захопити всю Україну, але зіткнеться з труднощами – Трамп

Незважаючи на санкції, диктатор продовжує діяти вперто і знаходить способи їх обходити.

Президент рф Володимир путін хоче захопити всю Україну, але це буде для нього дуже складно.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі Finnerty.

Трамп зазначив, що США введуть санкції проти росії, але путін уже знає, як їх обходити та уникати.

При цьому він здивований, що мав із путіним "добрі розмови", під час яких "могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби".

"Він міцний горішок, і тричі йому вдавалося досягати цілей. Можливо, він хоче захопити все, але йому буде дуже важко це зробити", – заявив Трамп.

Наприкінці липня Трамп змінив дедлайн з 50 до 10 днів і вимагає припинення війни в Україні до 8 серпня.