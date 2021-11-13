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Путін про Донбас: ніколи не погодимося, що Росія є стороною конфлікту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва ніколи не погодиться з тим, що є однією зі сторін збройного конфлікту на Донбасі. За його словами, це не закріплено в мінських угодах.
Путін про Донбас: ніколи не погодимося, що Росія є стороною конфлікту Фото: ria.ru

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"У мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є", - заявив Путін в інтерв'ю ВГТРК.

Нагадаємо, раніше Путін звинуватив Україну в ухваленні законів, які нібито суперечать мінським угодам щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У жовтні російські ЗМІ повідомляли, що Москва направила Києву проект підсумкового документа можливої зустрічі Путіна з Зеленським, на якій російський лідер планує нав'язати Києву діалог з "ЛДНР" і домогтися скасування санкцій.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ РФ, вимагаючи від України забезпечити консульський доступ до затриманого на Донбасі громадянина Росії, тим самим визнала участь своїх громадян у збройному конфлікті на сході України.

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13 11 2021 13:43
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