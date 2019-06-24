Путін продовжив дію контрсанкцій до кінця 2020 року
Відзначають, що Путін доручив уряду РФ забезпечити здійснення заходів щодо реалізації цього указу і, в разі необхідності, - внести пропозиції про зміну терміну дії контрсанкцій, повідомляє LB.ua.
Ідеться про продовольче ембарго, яке Росія ввела відносно країн Євросоюзу, США та деяких інших держав, котрі підтримали антиросійські санкції, в серпні 2014 року. Під заборону тоді потрапили поставки в РФ яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, морепродуктів, сирів, молока, фруктів, овочів, а також деяких інших категорій продуктів із цих країн. Через рік контрсанкції було розширено і поширилися, зокрема, на Албанію, Ліхтенштейн, Ісландію та Чорногорію. З 1 січня 2016 року вони почали діяти і проти України.
Нагадаємо, що Європейська Рада продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму.
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