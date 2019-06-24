Путін продовжив дію контрсанкцій до кінця 2020 року

Президент Росії Володимир Путін продовжив дію продовольчого ембарго відносно країн, які ввели антиросійські санкції, до 31 грудня 2020 року.

Відзначають, що Путін доручив уряду РФ забезпечити здійснення заходів щодо реалізації цього указу і, в разі необхідності, - внести пропозиції про зміну терміну дії контрсанкцій, повідомляє LB.ua.

Ідеться про продовольче ембарго, яке Росія ввела відносно країн Євросоюзу, США та деяких інших держав, котрі підтримали антиросійські санкції, в серпні 2014 року. Під заборону тоді потрапили поставки в РФ яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, морепродуктів, сирів, молока, фруктів, овочів, а також деяких інших категорій продуктів із цих країн. Через рік контрсанкції було розширено і поширилися, зокрема, на Албанію, Ліхтенштейн, Ісландію та Чорногорію. З 1 січня 2016 року вони почали діяти і проти України.

Нагадаємо, що Європейська Рада продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму.