Європейська Рада продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму

Європейська Рада продовжила термін дії санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Санкції включають заборону торгівлі з анексованим Кримом, інвестиції до Криму та Севастополя, взаємодію з Кримом у сфері туризму (зокрема заборонено захід європейських круїзних кораблів до портів Криму), а також постачання до Криму технологій та енергоресурсів, йдеться в "Громадське".

За даними Bloomberg, санкції Заходу коштували Росії 6% ВВП.

Перші санкції проти РФ за анексію Криму та війну на Донбасі США запровадили у 2014-му. Обмеження торкнулися ключових секторів російської економіки. Під санкції потрапили "Роснафта", газова компанія "Новатек", державні Зовнішекономбанк і Газпромбанк, а також підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про "включення Криму до складу РФ" - таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому "референдумі".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав міжнародні санкції проти Російської Федерації єдиним безкровним шляхом повернення миру, а прихильників скасування санкцій закликав побувати на Донбасі

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