путін проклав Україні шлях до членства в НАТО – Джонсон

путін наважився на вторгнення в Україну, оскільки знав, що вона не збирається вступити в НАТО.

Якби Захід мав рішучість привести українців до Альянсу, то цієї війни вдалося б уникнути, про це повідомляє екс-прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, з посиланням The Washington Post.

"Десятиліттями ми використовували дипломатичну двослівність щодо НАТО та України - і це закінчилося повною катастрофою. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що росія не повинна мати права вето", - пише Джонсон.

Він зазначив, весь цей час Захід недвозначно давав зрозуміти москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу, бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето.

"Результат - найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент росії володимир путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - заявив Джонсон.

На його думку, путін розпочав повномасштабну війну, оскільки в НАТО не дуже серйозно ставилися до захисту України.

"Раніше говорили, що українське населення надто розділене щодо членства в НАТО. До 2014 року ви точно могли навести такий аргумент. Подивіться зараз на цифри. Згідно з одним нещодавнім опитуванням, підтримка членства України в НАТО зараз масштабна - 83 відсотки", - звернув увагу Джонсон.

Як він підкреслив, якщо раніше люди стверджували, що "Україна не є належним чином військово-сумісною з НАТО", то сьогодні українці розгортають величезну різноманітність техніки з країн Альянсу, причому з неперевершеною майстерністю та відвагою.

"Немає абсолютно нічого, чого Альянс міг б навчити українців щодо ведення війни - насправді, є багато чого, чого вони могли б навчити нас...путін не вторгся, бо думав, що Україна не збирається вступати до НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав, з багатьма доказами, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України", - констатував Джонсон.

У підсумку він додав, якби Захід був достатньо сміливим та послідовним, щоб привести Україну до НАТО, тоді цієї повної катастрофи вдалося б запобігти.

"Українцям треба дати все необхідне, щоб якомога швидше закінчити цю війну, і почати процес прийняття України до НАТО, і почати його зараз", - підсумував Джонсон.

Раніше повідомлялось, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що кремлівський диктатор владімір путін погрожував йому ракетним ударом перед початком повномасштабної війни в Україні.