Путін пропонує Зеленському повернути громадянство Саакашвілі
"Що стосується свобод, у цьому сенсі краще почати навіть не з Росії, не з росіян, а, припустімо, з грузинів або з колишніх грузинів. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт людині, яка в минулому була грузином, а сьогодні вважає себе українцем, маю на увазі Саакашвілі Міхеїла", - цитує Путіна агентство "ТАСС".
Путін заявив, що Саакашвілі був "незаконно позбавлений громадянства, висланий незаконно з країни".
"Його слід було б повернути, відновити в порушених правах, так само, як і багатьох інших громадян України, які були змушені покинути територію країни і поїхати в землі обітовані, рятуючись від переслідування сьогоднішнього українського режиму", - сказав президент Росії.
Нагадаємо, що українське громадянство Саакашвілі було припинено влітку 2017 року. Це було зроблено на підставі того, що він подав недостовірну інформацію під час оформлення паспорта.
Через півроку його затримали в одному з ресторанів у центрі Києва неподалік від офісу його партії "Рух нових сил". Після чого доставили в аеропорт "Бориспіль" і відправили літаком у Польщу в порядку реадмісії. Зараз Саакашвілі перебуває в Нідерландах.
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