Сьогодні президент росії прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це пишуть рос ЗМІ.

Церемонія офіційної зустрічі путіна з президентом ОАЕ Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахайяном відбулася в Абу-Дабі в палаці Каср аль-Ватан.

путін прибув у супроводі кавалерійського ескорту до головного входу до палацу.

Разом із Мухаммедом бен Заїдом вони пройшли до зали прийомів, де грали гімни двох країн, після цього президенти пройшли вздовж ладу почесної варти на спільне фотографування.

На церемонії були присутні делегації росії та ОАЕ.

Очікується, що спочатку відбудуться переговори у розширеному складі, після чого лідери рф і ОАЕ поспілкуються тет-а-тет.

Ми також писали, що в один день путін відвідає ОАЕ та Судівську Аравію.