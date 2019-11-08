Путін приїхав у Севастополь на шоу байкера Хірурга, МЗС України висловило протест

"Ця поїздка, як і всі попередні, є грубим порушенням суверенітету України"

Президент Росії Володимир Путін 10 серпня приїхав в окупований ним Севастополь на шоу байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова, відомого як Хірург.

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цією поїздкою висловило рішучий протест, повідомляє LB.ua.

"Ця поїздка, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною відвідування російськими посадовими особами тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

МЗС наголосило, що неузгоджені відвідування російськими посадовими особами території України в її міжнародно-визнаних кордонах, яка включає АР Крим і Севастополь, не є внутрішньою справою Росії, як це подають у російських ЗМІ.

"Спроба російської сторони і мас-медіа інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських чиновників є нікчемними. Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України. Жодні вояжі російських чиновників не здатні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише вкотре демонструють зневагу Російської Федерації до загальновизнаних принципів і нормам міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також зобов'язань РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, учасниками яких є Україна та Російська Федерація", - йдеться в заяві МЗС.

На сайті Кремля кажуть, що під час поїздки Путіна в Севастополь його супроводжували голови місцевих окупаційних адміністрацій Сергій Аксьонов і Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.

Путін і Зеленський говорили про важливість дотримання режиму перемир'я на Донбасі, а також про повернення політв'язнів та перспективи роботи в Нормандському форматі.